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Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı

Milli Savunma Bakanlığı Irak'ın kuzeyinde çıkan çatışmada 3 askerimizin şehit olduğunu, 7 askerimizin yaralandığını duyurdu

Son dakika haberleri... Irak'ın kuzeyinde çatışma: 3 şehit, 7 yaralı
MSB tarafından yapılan açıklama şöyle;

Irak kuzeyinde devam eden Pençe-3 harekâtında PKK’lı bölücü teröristlerle çıkan çatışmada üç kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, yedi kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilmiştir.
Bölgede operasyonlara devam edilmektedir.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet,  kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan kahraman silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz.
 
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