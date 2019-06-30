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Son dakika haberleri.. Iraklı maslahatgüzar, Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialara istinaden Irak Büyükelçiliği Mazlahatgüzarını bakanlığa çağırdı

Son dakika haberleri.. Iraklı maslahatgüzar, Dışişlerine çağrıldı

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik yağtığı operasyonlarda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddiaları ile ilgili olarak Irak Büyükelçiliği Mazlahatgüzarı Issam Muhammed'i, bakanlığa çağırdı.

Dışişleri'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada "Irak Büyükelçiliği Maslahatgüzarına PKK’ya yönelik operasyonlarımızda sivil zaiyat olduğu yönündeki iddialarına istinaden dün yaptıkları açıklamanın kabul edilemez olduğu iletildi" denildi.

Açıklamada "IKBY bölgesinde düzenlenen harekâta ilişkin IKBY makamları PKK’yı sorumlu tutan açıklama yaparken, Irak’ın PKK’ya atıfta dahi bulunmayan açıklamasının, Türkiye - Irak ilişkilerinde son dönemde üst düzey ziyaretlerle yakalanan olumlu ivmeyle örtüşmediğinin vurgulandığı" kaydedildi.

Irak’ın egemenliğine verilen değere dikkat çekilen açıklamada "Maslahatgüzara topraklarında teröristleri barındırmaması gerektiği belirtildi, operasyonların kararlılıkla devam edeceği kaydedildi" ifadesine yer verildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #pkk #dışişleri bakanlığı #Irak Büyükelçiliği
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