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Son dakika haberleri... İran, ABD'ye nota verdi

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, hava sahalarının ihlal edilmesi nedeniyle ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine protesto notasının iletildiğini belirtti

Son dakika haberleri... İran, ABD'ye nota verdi

İran Dışişleri Bakanı Siyasi İşler Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi, ülke hava sahasının ihlal edilmesiyle ilgili protestolarını ABD hükümetine bildirdiklerini söyledi.

İran devlet televizyonuna göre Irakçi, hava sahalarının ihlal edilmesi nedeniyle ABD'nin İsviçre'nin Tahran Büyükelçiliği'ndeki ABD'nin Çıkarlarını Koruma Ofisine protesto notasının iletildiğini belirtti.

Irakçi, ABD'nin İran hava sahasını ve karasularını ihlal ettiğini savunarak, Washington yönetiminden sınırlarına saygı göstermesini ve uluslararası sözleşmelere bağlı kalmasını istediklerini kaydetti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #iran #abd #nota
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