Son dakika haberleri... İsmail Saymaz haddini aştı! Vatan Partisi'nden yanıt

Gazeteci İsmail Saymaz, Vatan Partisi'nin kadın kolları Öncü Kadın tarafından düzenlenen kurultayda, yüzlerce kadının asker selamıyla Mehmetçik'e destek göndermesiyle dalga geçerek "Vatan Partililer, emekli subaylarla vakit geçire geçire kendilerini asker sanmaya başladı." ifadelerini kullandı. Saymaz'a Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Meslek Örgütleri Bürosu Başkanı Meltem Ayvalı yanıt verdi

Vatan Partili kadınlar, Şırnak'ta İlçe Jandarma Komutanı'yken şehit düşen Yarbay Songül Yakut'un adını verdikleri Genel Kurultaylarında, Mehmetçiğe destek için ayağa kalkarak asker selamı verdi. "Kadının sorunu Vatan'ın sorunudur" diyen kadınlar, Türkiye'ye yönelik tehditlere karşı cephedeki evlatlarına, kardeşlerine, arkadaşlarına nasıl daha fazla destek olabileceklerini konuştu.



Öncü Kadın'ın bu anlamlı kurultayına pek çok yerden destek gelirken, gazeteci İsmail Saymaz, kadınların asker selamıyla dalga geçti. Saymaz, sosyal medya hesabından "Vatan Partililer, emekli subaylarla vakit geçire geçire kendilerini asker sanmaya başladı" diye yazdı.







YANIT ÖNCÜ KADIN'DAN GELDİ



İsmail Saymaz'ın paylaşımına yanıt ise Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Meltem Ayvalı'dan geldi. "Bir önceki Genel Kurultayımızı Şırnak'ta şehit olan, ilk kadın İlçe Jandarma Komutanı, FETÖ mağduru, kadın hakları çalışmalarıyla sevilen Songül Yakut'a adamıştık. Bize bir şey olmaz da laf sokma uğraşınızı daha dikkatli yürütürseniz ortak değerlerimizle dalga geçmemiş olursunuz" diye yazan Ayvalı, "İşgale karşı mitingler düzenleyen, birlik yöneten, cephede savaşan, cephe gerisinde çalışan Türk kadını, dün olduğu gibi bugün de Vatan mevziisinde. Ezilmiş bir ülkenin kadınları da ezilir. ABD emperyalizmine karşı bağımsızlık, özgürlük mücadelemizden bir adım geri atmayacağız. Ve evet, Mustafa Kemal'in askerleriyiz" ifadelerini kullandı.







UTKU REYHAN DA CEVAP VERDİ



İsmail Saymaz'ın paylaşımına Vatan Partisi Genel Sekreteri Utku Reyhan, şöyle yanıt verdi:



"Biraz siz de kendinizi asker gibi hissetseniz iyi olur.



Siz özgürce tivitırda gevezelik yapın diye şehit olan kahramanlarımız var.



Biz Mehmetçikle aynı mevzideyiz, aynı siperdeyiz. Gözümüzle, kulağımızla, bilincimizle, yüreğimizle onlarlayız.



Sizden farklı olarak..."



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