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Son dakika haberleri... İstanbul 25 Şubat 2019 Pazartesi hava durumu

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak.

Son dakika haberleri... İstanbul 25 Şubat 2019 Pazartesi hava durumu

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu ve yağmurlu hava etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, kentte cuma gecesi yağmur şeklinde başlayan ve kara dönen yağışlar, yarın da yağmur şeklinde devam edecek.

İstanbul'da yarın havanın parçalı bulutlu ve yağmurlu olması bekleniyor.

Sıcaklıklar ise en düşük 1, en yüksek 8 derece hissedilecek. Kentte 26 Şubat Salı günü ise parçalı bulutlu hava etkili olurken, sıcaklıklar en düşük 3, en yüksek 9 derece civarında olacak.

Etiketler; #istanbul
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