banner1005
Maradona'dan Venezuela mesajı
Maradona'dan Venezuela mesajı
BM'den Venezuela açıklaması
BM'den Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Rusya'dan Venezuela açıklaması
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde Ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Pide fiyatlarında yüzde 12 ila yüzde 16'lık artış yaşandı. Fiyat değişikliğini Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı açıkladı. Pideyi ekmekle karşılaştıran vatandaş fiyat listesinden memnun değil.

Son dakika haberleri... İstanbul, Ankara ve İzmir'de Ramazan pidesi fiyatı belli oldu

Türkiye genelinde ramazan pidesinin fiyatı belli oldu. Fiyat listesini türkiye fırıncılar federasyonu başkanı açıkladı. Yüzde 12-16 artış olduğunu söyledi.

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, pidenin kilogram fiyatının geçen yıl 7 lira 30 kuruşken bu yıl 8 lira 50 kuruş olacağını açıkladı.

İstanbul'da 350 gram pide 3 lira, Ankara'da ve İzmir'de 300 gram pide 2 buçuk liradan satılacak.

Federasyon başaknı artışın nedeni maliyete bağlıyor.

Pideyi ekmekle karşılaştıran vatandaş fiyat listesinden memnun değil.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #ankara #izmir
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.