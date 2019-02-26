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Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da neler oluyor? Polis hareketliliği

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polis hareketliliği yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay yerinde çok sayıda zırhlı araç ve terörle mücadele ekipleri var.

Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar'da neler oluyor? Polis hareketliliği

Gelen son dakika haberine göre, Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldığı öğrenildi.

Polis ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı. 

Hareketliliğe ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde olacak...

Ayrıntılar gelecek...

Etiketler; #Bağcılar
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