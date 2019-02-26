İstanbul'un Bağcılar ilçesinde polis hareketliliği yaşanıyor. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere göre olay yerinde çok sayıda zırhlı araç ve terörle mücadele ekipleri var.

Gelen son dakika haberine göre, Mahmutbey Metro İstasyonu giriş ve çıkışlara kapatıldığı öğrenildi.



Polis ekipleri, metro istasyonu çevresinde güvenlik önlemi aldı.



Hareketliliğe ilişkin resmi açıklama yapıldığında haberimizde olacak...



Ayrıntılar gelecek...