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Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar’da iki bina boşaltıldı

İstanbul Bağcılar’da yıkılma tehlikesi bulunan 6 katlı bitişik iki bina kolonlarının patlaması nedeniyle boşaltıldı. Riskli bina mühürlendi.

Son dakika haberleri... İstanbul Bağcılar’da iki bina boşaltıldı

İstanbul Bağcılar'da riskli bir bina daha boşaltıldı.

Fatih Mahallesi Velioğlu Caddesi bin 757. sokakta bulunan bitişik iki binanın kolonlarından birisi patladı. 

Yetkililere haber verilmesi üzerine olay yerine gelen belediye ekipleri binada yaşayanları tahliye etti.  Bina çevresi emniyete alındı.

Boşaltılan binadan alınan beton örnekleri incelenerek binayla ilgili nihai karar verilecek. 

Bina sakinlerinin bazıları yakınlarına giderken bir kısmı da civardaki otellere yönlendirildi. 

Binada iki dükkan ve 20'den fazla daire bulunuyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #Bağcılar #istanbul
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