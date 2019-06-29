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Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası art arda açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalara ilişkin "Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler, elbette herkesin durumları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Dediğim gibi bunlar doğal. Yolumuza devam ediyoruz" dedi. Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "CHP - İYİ Parti il yöneticileri ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle bir araya geldik. Elbette birçok kişinin katkısı ile tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdik ama artık sorumluluğumuz çok daha fazla. İstanbul’da şeffaf ve katılımcı yönetimi hep beraber hayata geçireceğiz." açıklaması yaptı.

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalar sonrası art arda açıklamalar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'deki istifalarla ilgili konuştu.

İmamoğlu, şunları söyledi:

"Görev değişimleri elbette olur. Hizmet ettiler, elbette herkesin durumları vardır, eksikleri vardır. Pazartesi günü kendilerini çağırdım. Bir sohbet edeceğiz. Kararlarını konuşacağız, helalleşeceğiz. Dediğim gibi bunlar doğal. Yolumuza devam ediyoruz. 82 bin çalışanına güveniyoruz büyükşehir belediyemizin ama aynı zamanda elbette ki bizim de bu sürece hazırlık yaptığımız üst yönetim kadrolarımız var. İnşallah İstanbul'da yeni bir başlangıcı hep beraber süreci harekete geçireceğiz."

İMAMOĞLU'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından "CHP - İYİ Parti il yöneticileri ve İstanbul Gönüllüleri yöneticileriyle bir araya geldik. Elbette birçok kişinin katkısı ile tüm dünyaya bir demokrasi dersi verdik ama artık sorumluluğumuz çok daha fazla. İstanbul’da şeffaf ve katılımcı yönetimi hep beraber hayata geçireceğiz." açıklaması yaptı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #ekrem imamoğlu #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb
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