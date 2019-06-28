Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması ve İBB'de 9 yönetici istifa etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve 1'inci hukuk müşavirinin isminin yer aldığı açıklamada "23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı. Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz." denildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve 1'inci hukuk müşavirinin isminin yer aldığı bir açıklama yapıldı.



Açıklama şu şekilde:



"23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz.



GÖREVLERİMİZİ KENDİ İSTEĞİMİZLE BIRAKIYORUZ



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz.



Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz.



İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz.



Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bin'e yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz.



Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi



Genel Sekreteri: Dr. Hayri Baraçlı



Genel Sekreter Yardımcısı: Muzaffer Hacımustafaoğlu



Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Bulut



Genel Sekreter Yardımcısı: Süleyman Karalı



Genel Sekreter Yardımcısı: Nihat Macit



Genel Sekreter Yardımcısı: Çağatay Kalkancı



Genel Sekreter Yardımcısı: Eyyüp Karahan



Genel Sekreter Yardımcısı: Adil Karaismailoğlu



1. Hukuk Müşaviri: Ali Karaaslan"



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