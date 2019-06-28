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Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması ve İBB'de toplu istifa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) genel sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve 1'inci hukuk müşavirinin isminin yer aldığı açıklamada "23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz." ifadeleri yer aldı. Açıklamada "İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz." denildi

Son dakika haberleri... İstanbul Büyükşehir Belediyesi yöneticilerinden flaş Ekrem İmamoğlu açıklaması ve İBB'de toplu istifa

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Genel Sekreteri, genel sekreter yardımcıları ve 1'inci hukuk müşavirinin isminin yer aldığı bir açıklama yapıldı. 

Açıklama şu şekilde:

"23 Haziran'da gerçekleşen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı Yenileme Seçimi, demokratik bir ortamda gerçekleşmiş ve İstanbulluların tercihi ile Sayın Ekrem İmamoğlu başkan olarak seçilmiştir. Kendilerini tebrik ederiz. 

GÖREVLERİMİZİ KENDİ İSTEĞİMİZLE BIRAKIYORUZ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliğine bağlı yöneticiler olarak; demokrasiye olan inancımız, misyonumuza, kendimize ve İstanbul'a olan saygımız nedeniyle yeni yönetimin kendi ekibiyle çalışmasının önünü açmak için büyük bir gayretle yürüttüğümüz görevlerimizi kendi isteğimizle bırakıyoruz. 

Bu kararımızı Başkanlığa iletirken, aynı zamanda siz saygıdeğer İstanbullularla paylaşmayı da bir görev olarak görüyoruz. 

İstanbul'a hizmet etmek için görev alan ve alacak olan herkese başarılar diliyoruz. İstenildiğinde İstanbul'a hizmet tecrübelerimizi yeni yönetim ve ekibi ile her an paylaşmaya hazır olduğumuzun da özellikle bilinmesini isteriz. 

Bugüne kadar icra ettiğimiz görevlerde bize güvenen Sayın Cumhurbaşkanımıza, devlet ricalindeki tüm büyüklerimize ve belediye başkanlarımıza, birlikte İstanbul'a hizmet etmekten gurur duyduğumuz 84 bin'e yakın çalışma arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ederiz. 

Aziz İstanbullulara saygılarımızla arz ederiz. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi 

Genel Sekreteri: Dr. Hayri Baraçlı 

Genel Sekreter Yardımcısı: Muzaffer Hacımustafaoğlu 

Genel Sekreter Yardımcısı: Mevlüt Bulut 

Genel Sekreter Yardımcısı: Süleyman Karalı 

Genel Sekreter Yardımcısı: Nihat Macit 

Genel Sekreter Yardımcısı: Çağatay Kalkancı 

Genel Sekreter Yardımcısı: Eyyüp Karahan 

Genel Sekreter Yardımcısı: Adil Karaismailoğlu 

1. Hukuk Müşaviri: Ali Karaaslan"

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul büyükşehir belediyesi #ibb #ekrem imamoğlu
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