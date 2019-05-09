İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un işine son verildiği haberlerinin ardından açıklama yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun'un işine son verildiği haberlerinin ardından açıklama yaptı.



İBB'den yapılan yazılı açıklama şöyle;

Bazı basın yayın organlarında; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı emreinde 24.04.2019 tarihinde "Danışman" olarak sözleşme imzalanan Murat Ongun'un işine son verildiğine ilişkin haber ve yorumlar yer almıştır.



5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 20. Maddesinde "Danışmanların görev süreleri sözleşme süresi ile sınırlıdır. Ancak bu süre belediye başkanını görev süresini aşamaz" hükmünde amirdir.



Önceki dönem belediye başkanlarında olduğu gibi belediye başkanının görevinin sona ermesine bağlı olarak Murat Ongun'un sözleşmesi de hukuken son ermiş ve bütün özlük hakları ödenmiştir.



Söz konusu haber ve yorumlardaki işte kovulma iddiaları gerçeği yansızmamaktadır.



Kamuyouna saygıyla duyurulur.



