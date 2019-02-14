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Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazası sonrası yeni karar: Komutan başka birimde görevlendirildi

4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı, Çekmeköy'de meydana gelen helikopter kazası soruşturması kapsamında görevden alındı. Millî Savunma Bakanlığı kararın soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için alındığını açıkladı

Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazası sonrası yeni karar: Komutan başka birimde görevlendirildi

Millî Savunma Bakanlığı, İstanbul'da kısa süre arayla yaşanan iki helikopter kazasının ardından soruşturmayı derinleştirdi.

Çekmeköy'de kaza kırıma uğrayan helikopterin bağlı olduğu 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanı görevden alındı.

Millî Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Alay Komutanı'nın başka bir birimde görevlendirildiği kararın ise soruşturmanın daha sağlıklı yürütülebilmesi için alındığı belirtildi.

Bakanlık açıklamasında adli soruşturma tamamlanmadan ortaya atılan iddiaların ise gerçek dışı olduğu vurgulandı. 

4 askerin şehit olduğu kazaya ilişkin Genelkurmay Başkanlığı da soruşturma yürütüyor.

Bakanlığın açıklaması şöyle:
“İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. 

Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #Çekmeköy #istanbul
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