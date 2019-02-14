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Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazası sonrası yeni karar: Komutan başka birimde görevlendirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan İstanbul'da meydana gelen helikopter kazasıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, 4'üncü Kara Havacılık Alay Komutanının başka bir birimde görevlendirildiği belirtildi

Son dakika haberleri... İstanbul Çekmeköy'deki helikopter kazası sonrası yeni karar: Komutan başka birimde görevlendirildi

İstanbul Çekmeköy'de askeri helikopterin düşmesi sonucu 4 asker şehit olmuştu.

Milli Savunma Bakanlığı, kazayla ilgili yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, hiçbir gerekçeye dayanmadan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılmasının çirkin ve incitici olduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“İstanbul’da yaşanan helikopter kazası ile ilgili olarak, olayın ardından son derece hızlı ve geniş kapsamlı başlatılan idari ve adli soruşturma sonuçlanmamışken, hiçbir gerekçeye dayanmayan asılsız bir takım iddiaların ortaya atılması çirkin ve inciticidir. 

Önceden de ifade edildiği üzere, yapılan incelemeler tamamlandığında sonuç kamuoyuyla paylaşılacaktır.

Soruşturmanın sağlıklı yürüyebilmesi için 4’üncü Kara Havacılık Alay Komutanımız başka bir birimde görevlendirilmiştir."

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Çekmeköy
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