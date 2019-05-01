Beşiktaş'ta slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakiler, polis ekiplerince gözaltına alındı

Beşiktaş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla slogan atarak Taksim Meydanı'na çıkmak isteyen gruptakilere müdahale edildi.



Barbaros Bulvarı'ndan Beşiktaş Meydanı'na doğru slogan atarak ilerleyen bir grup, bölgede güvenlik önlemi alan çevik kuvvet ekipleri tarafından durduruldu.



Grubun ilerlemesine izin vermeyen ekipler, slogan atarak yürümeye devam etmek isteyenlere müdahale etti. Polis ekipleri, gruptaki 7 kişiyi gözaltına aldı.



Şüpheliler emniyete götürüldü.