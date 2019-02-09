Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, İstanbul'da 5.8 büyüklüğünde gizli deprem iddialarıyla ilgili, "Bazı bölgelerde binalar yapıldığı halde o bölge kayıyor derler. İşte o kaymada da birden bire değil heyelan olmaz ama uzun senelerde sizin hissetmeyeceğini şekilde yavaş yavaş kaymayla binalar çarpılır, eninde sonunda da orada deformasyon olur. Şimdi dolayısıyla bu arkadaşlarımızın sözünü ettiği böyle gizli deprem, yavaş deprem dediği, işte bu harekettir. Orada da söylenen o 5.8 değil de onu yazan adam, aslında şöyle söylüyor ama bizim medya o konuyu yanlış anladığı için öyle söylüyor. Uzun dönemde o kaymaları eklediğiniz zaman ortaya çıkan mesafe bildiğimiz bir depremde kırılmış olsaydı o depremin boyutu, 5.8 olurdu" ifadelerini kullandı

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, CNN Türk'te gizli deprem haberleri sonrası önemli açıklamalarda bulundu.



Prof. Dr. Görür şunları söyledi:



"O işin tabi doğrusu şu. Marmara Denizi'nde belirli yerlere çeşitli sensörler yerleştirildi. 2014'e kadar benim koordinatörlüğünü de yaptığım araştırmalar sırasında da biz bu tür sensörleri yerleştirmiştik. Son 3 senedir Boğaziçi Üniversitesi ile Japonlar Batı Marmara sırtı üzerinde bu sensörleri yerleştirdi. Aynı şekilde, İstanbul Teknik Üniversitesi ile Fransızların ve Almanların da benzer cihazları Orta Marmara sırtına yerleştirdiklerini biliyorum. Şimdi özellikle Batı Marmara sırtında yani bu Silivri, Marmara Ereğlisi'nin güney batısına düşey kesimlerde, bu sensörlerden bazıları akustik mesafe ölçen cihazlar. Bunlar, presiyonu çok yüksek, milimetre mertebesinde yer değiştirmeleri ölçebiliyorlar. Şimdi bu bölge özellikle bu Batı Marmara sırtında bizim İngilizce bir terim olan kirip dediğimiz, Kuzey Anadolu fayının her iki tarafındaki blog, çok yavaş olarak hareket etmekte ama çok yavaş. Yani anlaşılagelmiş deprem gibi birden biri kırılıp sismik dalgalar ortaya çıkmıyor, sarsıntı meydana gelmiyor. Şu anda da oluyor. Hissedilemeyecek boyutta. Buna benzer bir şey yüzeyde. Bazı bölgelerde binalar yapıldığı halde o bölge kayıyor derler. İşte o kaymada da birden bire değil heyelan olmaz ama uzun senelerde sizin hissetmeyeceğini şekilde yavaş yavaş kaymayla binalar çarpılır, eninde sonunda da orada deformasyon olur.



Şimdi dolayısıyla bu arkadaşlarımızın sözünü ettiği böyle gizli deprem, yavaş deprem dediği, işte bu harekettir. Orada da söylenen o 5.8 değil de onu yazan adam, aslında şöyle söylüyor ama bizim medya o konuyu yanlış anladığı için öyle söylüyor. Uzun dönemde o kaymaları eklediğiniz zaman ortaya çıkan mesafe bildiğimiz bir depremde kırılmış olsaydı o depremin boyutu, 5.8 olurdu."



ulusal.com.tr