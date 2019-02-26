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Son dakika haberleri... İstanbul'da 8 DHKP-C'li teröristin yakalandığı sığınak, gizli bölme görüntülendi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı

İstanbul'da gece saatlerinde düzenlenen operasyonla 8 üst düzey DHKP-C'li teröristin yakalandığı yer görüntülendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teröristlerin sığınakta yakalandığını söylerken, İstanbul Valiliğinin açıklamasında o yer 'gizli bölme' olarak ifade edildi. İşte o gizli bölme, sığınak Anadolu Ajansı'nın infografiğine yansıdı. Grafikte, "Şüpheliler, binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanırken yakalandı" ifadeleri kullanıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'da 8 DHKP-C'li teröristin yakalandığı sığınak, gizli bölme görüntülendi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıklamıştı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İstanbul'da üst düzey 8 DHKP-C'li teröristin sığınakta yakalandığını açıkladı.

İstanbul Valiliği de İdil Kültür Merkezi'ne düzenlenen operasyonla gizli bölmelerde 8 DHKP-C'li teröristin yakalandığını ve teröristlerin ad-soyad bilgilerini kamuoyuyla paylaştı.

Bakan Soylu'nun sığınak, İstanbul Valiliği'nin de gizli bölme dediği yer, Anadolu Ajansı'nın infografiğine yansıdı.

Grafikte, "Şüpheliler, binanın üst katındaki gizli bölmelerde saklanırken yakalandı" ifadeleri yer  aldı.

ulusal.com.tr









 

Etiketler; #istanbul #dhkpc #İdil Kültür Merkezi
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