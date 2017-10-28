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Son dakika haberleri: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat (Hava durumu)

Meteoroloji İstanbul'da havanın bugün az bulutlu zamanla parçalı ve çok bulutlu olacağını aktardı. Ayrıca, akşam saatlerinden itibaren kentte sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi

Son dakika haberleri: İstanbul'da akşam saatlerine dikkat (Hava durumu)

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay çevreleri ve Şanlıurfa'nın merkez ve doğu ilçelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın’ın batı, İzmir’in güney, Balıkesir’in batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli(21-50 mm) olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının kuzeydoğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, Marmara ile güney kesimlerde 2 ila 5 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle güney ve güneybatı, zamanla Marmara'da kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Andolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

YAĞIŞ UYARISI

Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale, Osmaniye çevreleri ile Aydın’ın batı, İzmir’in güney, Balıkesir’in batı ve Hatay'ın kıyı ilçelerinde kuvvetli(21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (Sel, Ani sel, Su baskını, yıldırım vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda güneyli yönlerden, Marmara'nın kuzeyi ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarı yapıldı.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

BALIKESİR °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BURSA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 20°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Aydın ve Muğla çevreleri, öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra Aydın'ın batı ve İzmir'in güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

IZMIR °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra güney ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

MUĞLA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

AKDENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Hatay çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden Osmaniye çevreleri ile Hatay'ın kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın iç kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 30°C
Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 27°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA °C, 17°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney kesimleri, gece saatlerinden ititbaren il geneli sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevrelerinin, gece saatlerinden sonra kuzeybatısının yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ANKARA °C, 21°C
Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzeydoğu kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

KAYSERİ °C, 21°C
Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 19°C
Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin, akşam saatlerinden sonra Sinop hariç bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 21°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

SİNOP °C, 20°C
Az bulutlu,zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 19°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

ORDU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelininin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 23°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 16°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR °C, 22°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

VAN °C, 15°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu ve yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile Şanlıurfa'nın merkez ve doğu ilçelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı

GAZİANTEP °C, 24°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SIIRT °C, 21°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 26°C
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra merkez ve doğu ilçeleri sağanak yağışlı

DENİZLERDE HAVA
Kuzey Ege'de fırtına bekleniyor.

KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu, Batı Karadeniz, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 3 ila 5 (20-40 km/sa) , Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA
Hava Durumu: Parçalı zamanla çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: batı ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa), zamanla 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, gece 2,0m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu, 3 ila 5 (20-40 km/sa), öğle saatlerinden itibaren 6 ila 8 (60-75 km/sa), Güney Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) gece 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Kuzey Ege'de 3,0 ila 4,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta, fırtına anında zayıf.

AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı,, Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğu, zamanla güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) zaman zaman 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5m, zaman zaman 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu, Rüzgar: Güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), güneyinde zaman zaman 4 ila 6 (30-50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5m, zamanla 0,75m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Hava durumu
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