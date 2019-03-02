Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), İstanbul'da trafikte seyreden ambulansın geçişine engel olan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç sürücüsü hakkında adli ve idari işlem yapıldığını açıkladı. Açıklamada, sürücüye toplamda 1320 lira idari para cezası uygulandığının bilgisine yer verildi

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) tarafından yapılan açıklama şöyle:



"Son günlerde



Sosyal medyada yer alan görüntü ve haberler sonrasında konu ile ilgili birimlerimizce inceleme başlatılmış ve araç sürücüsü tespit edilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 46, 55, 56 ve 73’üncü maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam 1.320 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır.



Ayrıca şahıs gözaltına alınarak geceyi Bahçelievler Polis Merkez Amirliği nezarethanesinde geçirmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesine göre adli işlem yapılmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla şerbest bırakılarak hakkında yurtdışına çıkış yasağı verilmiştir.



Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. "



ulusal.com.tr "Son günlerde İstanbul ili D-100 karayolu Bahçelievler mevkiinde meydana gelen bir özel otonun, görünür ışıkları açık halde geçiş üstünlüğü bulunan ambulans a seyri sırasında yol vermemesi, ambulansın farklı şeridi kullanmak istediği esnada yine tehlikeli bir şekilde şerit değiştirerek ambulansın önüne geçip rutin hızında seyrine devam etmesi olayı ile ilgili Emniyet Genel Müdürlüğümüz resmi sosyal medya hesaplarından bilgilendirme yapılmasına rağmen bazı sosyal medya mecraları ile basın yayın organlarında konunun eksik bir şekilde yoğun olarak yer alması sebebiyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.Sosyal medyada yer alan görüntü ve haberler sonrasında konu ile ilgili birimlerimizce inceleme başlatılmış ve araç sürücüsü tespit edilerek 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun; 46, 55, 56 ve 73’üncü maddelerinde yer alan ihlallerden dolayı kendisine toplam 1.320 TL trafik idari para cezası uygulanmıştır.Ayrıca şahıs gözaltına alınarak geceyi Bahçelievler Polis Merkez Amirliği nezarethanesinde geçirmiş, hakkında Türk Ceza Kanunu’nun 179. maddesine göre adli işlem yapılmış, hazırlanan tahkikat evrakı ile birlikte mevcutlu olarak adliyeye sevk edilmiş ve çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla şerbest bırakılarak hakkında yurtdışına çıkış yasağı verilmiştir.Türk Polis Teşkilatı olarak trafik güvenliğini tehlikeye atan bu gibi şahıslara yönelik mücadelemizi ve trafik denetimlerimizi; ülkemiz trafik güvenliğinin sağlanması ile can kayıplarının azaltılması amacına yönelik olarak yasal sınırlar içerisindeki görev, yetki ve sorumluluklarımıza bağlı kalarak bu güne kadar olduğu gibi bundan sonra tavizsiz bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. "