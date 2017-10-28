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Son dakika haberleri: İstanbul'da AVM'de şüpheli araç paniği: 2 gözaltı

İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki şüpheli araç, polis tarafından incelendi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Anadolu Ajansı (AA) ise teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu belirtti

Son dakika haberleri: İstanbul'da AVM'de şüpheli araç paniği: 2 gözaltı

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Bayrampaşa'da AVM'de polis tarafından incelenen aracın, polisin bir süredir takibinde bulunan terör örgütü IŞİD mensubu iki kişiye ait olduğu öğrenildi. 

Polisin yaptığı operasyonda, iki IŞİD'li gözaltına alındı. 

Bir şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiği anlaşıldı. 

Polis AVM'nin otoparkındaki araçta bomba ve silah incelemesi yaptı.

EVE BASKIN YAPILDI

Polisin  dün akşam Bayrampaşa'da bir eve baskın düzenlediği, tam 21 piknik tüpü, çok miktarda çivi ele geçirdiği öğrenildi. Evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Operasyonda yakalanan IŞİD'li sayısı ise 4'e çıktı.

AA: SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR

Anadolu Ajansı (AA) ise teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.

AA'nın haberinde "İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi 2 kişi gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #istanbul #Bayrampaşa #avm
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