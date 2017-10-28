İstanbul Bayrampaşa'da bulunan bir alışveriş merkezinin otoparkındaki şüpheli araç, polis tarafından incelendi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, vatandaşlar olay yerinden uzaklaştırıldı. Anadolu Ajansı (AA) ise teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu belirtti

Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Bayrampaşa'da AVM'de polis tarafından incelenen aracın, polisin bir süredir takibinde bulunan terör örgütü IŞİD mensubu iki kişiye ait olduğu öğrenildi.



Polisin yaptığı operasyonda, iki IŞİD'li gözaltına alındı.



Bir şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiği anlaşıldı.



Polis AVM'nin otoparkındaki araçta bomba ve silah incelemesi yaptı.



EVE BASKIN YAPILDI





Polisin dün akşam Bayrampaşa'da bir eve baskın düzenlediği, tam 21 piknik tüpü, çok miktarda çivi ele geçirdiği öğrenildi. Evde kimsenin bulunmadığı belirtildi. Operasyonda yakalanan IŞİD'li sayısı ise 4'e çıktı.Anadolu Ajansı (AA) ise teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.AA'nın haberindeifadeleri yer aldı.