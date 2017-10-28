Habertürk Haber Merkezi'nden Müslim Sarıyar'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Bayrampaşa'da AVM'de polis tarafından incelenen aracın, polisin bir süredir takibinde bulunan terör örgütü IŞİD mensubu iki kişiye ait olduğu öğrenildi.
Polisin yaptığı operasyonda, iki IŞİD'li gözaltına alındı.
Bir şüphelinin yaralı olarak ele geçirildiği anlaşıldı.
Polis AVM'nin otoparkındaki araçta bomba ve silah incelemesi yaptı.
EVE BASKIN YAPILDI
AA: SALDIRI HAZIRLIĞINDAYDILAR
Anadolu Ajansı (AA) ise teröristlerin saldırı hazırlığında olduğunu belirtti.
AA'nın haberinde "İstanbul Bayrampaşa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında eylem hazırlığında olduğu öne sürülen DEAŞ üyesi 2 kişi gözaltına alındı" ifadeleri yer aldı.
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