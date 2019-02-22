İstanbul'da 2018 yılında sık sık gerçekleştirilen Kurt Kapanı uygulamasına 2019 yılında da devam ediliyor. Uygulamanın yapılmasının ardından terör ve asayiş olaylarında ciddi düşüş meydana geldi. Polis, kent genelinde birçok noktayı tutarak şüpheli araçları arıyor, şüpheli kişiler için de Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıyor

İstanbul'da, hava ve deniz polisinin desteğiyle gerçekleştirilen "Kurt Kapanı 2019-3" uygulaması kapsamında, kentin birçok noktasında denetim gerçekleştiriliyor.



İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olaylarının önlenmesi ile trafik denetimlerinin gerçekleştirilmesi için şehrin birçok noktasında "Kurt Kapanı 2019-3" uygulaması yapılıyor.



Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Deniz Limanı, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlüklerinin personelinin katıldığı uygulamada, şüpheli görülen kişiler ve araçlar aranıyor.



Denetimlere katılan polis köpekleri eşliğinde aranan araçların sürücülerinin ve şüpheli görülen kişilerin kimlikleri de kontrol ediyor.



Uygulamaya polis helikopteri de destek veriyor.











