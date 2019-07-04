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Son dakika haberleri... İstanbul'da büyük operasyon başlatıldı! 116 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Küçükçekmece’de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Son dakika haberleri... İstanbul'da büyük operasyon başlatıldı! 116 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Küçükçekmece’de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi

Etiketler; #istanbul
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