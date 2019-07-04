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Son dakika haberleri... İstanbul'da büyük operasyon gerçekleştirildi! 116 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Küçükçekmece’de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı, 13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi. Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıkmıştı

Son dakika haberleri... İstanbul'da büyük operasyon gerçekleştirildi! 116 kişi hakkında işlem yapıldı

İstanbul Küçükçekmece’de Suriyelilere yönelik olaylara karışan 116 şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

13 şüpheli adli kontrol hükümlerine tabi tutuldu, 15 yabancı uyruklu sınır dışı edildi.

NE OLMUŞTU

Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıkmıştı.

Ekipler, düzenlediği eş zamanlı operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 13 grup üyesinden 11'ini yakalamıştı.

Böylece daha önce yakalanan 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükselmişti.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul
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