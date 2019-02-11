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Son dakika haberleri... İstanbul'da ByLock operasyonu: 57 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Son dakika haberleri... İstanbul'da ByLock operasyonu: 57 gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı Bylock kullanıcısı olan 57 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Etiketler; #istanbul #bylock #gözaltı #fetö
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