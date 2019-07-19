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Son dakika haberleri... İstanbul'da ByLock operasyonu: 68 gözaltı kararı var

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul merkezli 17 ilde yapılan operasyonda, 28 şüpheli yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da ByLock operasyonu: 68 gözaltı kararı var

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme programı "ByLock" kullandıkları gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 68 şüpheliden 28'i yakalandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, "ByLock" kullananlara yönelik tespit çalışması sürüyor.

Bu kapsamda söz konusu programı kullandıkları tespit edilen 68 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul merkezli Adıyaman, Manisa, Kocaeli, Ankara, Batman, Antalya, Sakarya, Manisa, Hatay, İzmir, Osmaniye, Bursa, Balıkesir, Bayburt, Elazığ ve Kahramanmaraş'ta eş zamanlı olarak operasyon başlattı. Operasyonda, şu ana kadar şüphelilerin 28'i gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler arasında FETÖ kapsamında tutuklu bulunan eski Tekirdağ Vali Yardımcısı Mümin Heybet'in eşi Afra Heybet'in bulunduğu öğrenildi. 

Ekiplerin diğer şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #operasyon #bylock #istanbul
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