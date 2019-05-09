Marmara Denizi'nde saat 18:56'da 3.2, 19:05'te ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 18:56'da 3.2, 19:05'te ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.



Depremlerin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.



Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise saat 18:56'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1, 19:05'te meydana gelenin ise 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.



Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.



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ulusal.com.tr

