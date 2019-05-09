banner1005
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
Dikkatler gerekçeli karara çevrildi
İstanbul'da deprem
İstanbul'da deprem
İran ile nükleer anlaşmanın geleceği
İran ile nükleer anlaşmanın geleceği
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Son dakika haberleri... İstanbul'da deprem oldu (09 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Marmara Denizi'nde saat 18:56'da 3.2, 19:05'te ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi. Depremlerin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da deprem oldu (09 Mayıs 2019 Kandilli Rasathanesi son depremler)

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Marmara Denizi'nde saat 18:56'da 3.2, 19:05'te ise 3.6 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Depremlerin derinliği 12 kilometre olarak açıklandı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) ise saat 18:56'da meydana gelen depremin büyüklüğünü 3.1, 19:05'te meydana gelenin ise 3.6 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Türkiye'de meydana gelen depremleri aşağıdaki linklerden takip edebilirsiniz.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri de aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nün verilerine göre Türkiye'de kaydedilen son depremleri aşağıdaki linkten bulabilirsiniz.

Tıklayınız  

ulusal.com.tr
 

Etiketler; #deprem #istanbul
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.