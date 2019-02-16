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Son dakika haberleri... İstanbul'da drone ile keşif yapıp kuyumcunun güvenlik kameralarını hacklediler

İstanbul'da kuyumcu soygununu ardından soruşturma başlatan polis, sıra dışı bir hırsızlık çetesini çökertti. Kuyumcuların güvenlik kameralarını hackleyip günlerce izleyen, drone ile keşif yapan hırsızlar yakalandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da drone ile keşif yapıp kuyumcunun güvenlik kameralarını hacklediler

Son yıllarda karşılaşılan en profesyonel çetelerden biri çökertildi.

Hırsızlık çetesi, hedefini belirledikten sonra teknolojik imkanları kullanarak öncelikle kuyumcunun güvenlik kamerası sistemlerine ulaşıyor. Kuyumcuları takip ediyorlar. Kepenkleri açıp kapayan dijital anahtarlıkların sinyallerin kopyalayarak kepenkleri açıp kapatabilir hale geliyorlardı.

Operasyonda ele geçirilen drone ile hırsızların soyacakları kuyumcunun olduğu bölgeyi keşif yapma amaçlı kullanıldığı belirtildi. Yakalanan telsizlerin olay esnasında polisi dinleyebilmek, o bölgede yaşanan polis hareketliliğini takip edebilmek için kullanıldığı ifade edildi. Operasyon 22 adrese yapıldı. İstanbul Küçükçekmece'de yapılan bir soygunun ardından aynı çete Bilecik'te de kuyumcuyu soydu ve polisin operasyonunda 30 kilo altın ele geçirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #drone #kuyumcu
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