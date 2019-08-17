İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Şehir Hatları tarafından 14.00 itibariyle tüm seferlerin normale döndüğü açıklandı. Metro İstanbul da "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferlerimiz Bağcılar-Zeytinburnu ve Cevizlibağ-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı seferleri yapılmaya başlanmıştır." açıklaması yaptı

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı seferler iptal edildi, bazı hatlarda seferler durduruldu.



Metro İstanbul, TF1 Maçka- Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığını açıkladı.



TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU



Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz durdurulmuştur" denildi.



TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ



Şehir Hatları tarafından sefer iptallerine ilişkin paylaşım yapıldı.



Açıklamada şunlar denildi:



"Değerli yolcularımız,



Kadıköy- Karaköy seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



Haliç Hattı seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.



13:00 itibariyle tüm seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir."



SEFERLER YAPILMAYA BAŞLANDI



Metro İstanbul, seferlerdeki son durumu şöyle açıkladı:



"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferlerimiz Bağcılar-Zeytinburnu ve Cevizlibağ-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır.



T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı seferleri yapılmaya başlanmıştır. İyi yolculuklar dileriz."



TÜM SEFERLER NORMALE DÖNDÜ



Şehir Hatları tarafından 14.00 itibariyle tüm seferlerin normale döndüğü açıklandı.



Yapılan duyuruda şöyle denildi:



"Değerli yolcularımız,



14:00 itibariyle tüm seferlerimiz normale dönmüştür.



Bilgilerinize sunar iyi yolculuklar dileriz."



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