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Son dakika haberleri... İstanbul'da iptal edilen vapur ve tramvay seferlerinde son durum belli oldu

İstanbul'da sağanak yağış etkili oluyor. Şehir Hatları tarafından 14.00 itibariyle tüm seferlerin normale döndüğü açıklandı. Metro İstanbul da "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferlerimiz Bağcılar-Zeytinburnu ve Cevizlibağ-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı seferleri yapılmaya başlanmıştır." açıklaması yaptı

Son dakika haberleri... İstanbul'da iptal edilen vapur ve tramvay seferlerinde son durum belli oldu

İstanbul'da etkili olan sağanak yağış sebebiyle bazı seferler iptal edildi, bazı hatlarda seferler durduruldu.

Metro İstanbul, TF1 Maçka- Taşkışla ve TF2 Eyüp-Piyer Loti teleferik hatlarının hava muhalefeti nedeniyle kısa bir süre işletmeye kapatıldığını açıkladı.

TRAMVAY SEFERLERİ DURDURULDU

Metro İstanbul tarafından yapılan duyuruda "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında hava muhalefeti nedeniyle seferlerimiz durdurulmuştur" denildi.

TÜM SEFERLER İPTAL EDİLDİ

Şehir Hatları tarafından sefer iptallerine ilişkin paylaşım yapıldı.

Açıklamada şunlar denildi:

"Değerli yolcularımız,

Kadıköy- Karaköy seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

Haliç Hattı seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir.

13:00 itibariyle tüm seferlerimiz hava muhalefeti nedeniyle iptal edilmiştir."

SEFERLER YAPILMAYA BAŞLANDI

Metro İstanbul, seferlerdeki son durumu şöyle açıkladı:

"T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında, seferlerimiz Bağcılar-Zeytinburnu ve Cevizlibağ-Sultanahmet istasyonları arasında yapılmaya başlanmıştır.

T3 Kadıköy-Moda tramvay hattı seferleri yapılmaya başlanmıştır. İyi yolculuklar dileriz."

TÜM SEFERLER NORMALE DÖNDÜ

Şehir Hatları tarafından 14.00 itibariyle tüm seferlerin normale döndüğü açıklandı.

Yapılan duyuruda şöyle denildi:

"Değerli yolcularımız,

14:00 itibariyle tüm seferlerimiz normale dönmüştür.

Bilgilerinize sunar iyi yolculuklar dileriz."

ulusal.com.tr

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