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Son dakika haberleri... İstanbul'da köprülerde çalışma var! Avrasya Tüneli de yoğun (Fatih Sultan Mehmet (FSM Köprüsü çalışması ne zaman bitecek)

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 51 gün sürecek onarım çalışması başladı. Bazı şeritlerin kapatılması nediyle trafikte yoğunluk yaşandı. Alternatif yolları deneyen sürücülerin bir kısmı Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçmek için Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Avrasya Tüneli'nde araç yoğunluğundan dolayı metrelerce araç kuyruğu oluştu

Son dakika haberleri... İstanbul'da köprülerde çalışma var! Avrasya Tüneli de yoğun (Fatih Sultan Mehmet (FSM Köprüsü çalışması ne zaman bitecek)

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yapılan onarım trafik yoğunluğuna neden oldu.

Boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerde onarım çalışması 51 gün sürecek.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak. Yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek. 

Avrupa-Asya istikametinde yani Güney platformda 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak. 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmasının 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.

AVRASYA TÜNELİ DE YOĞUN

Alternatif yolları deneyen sürücülerin bir kısmı Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçmek için Avrasya Tüneli'ne yöneldi. 

Avrasya Tüneli'nde araç yoğunluğundan dolayı metrelerce araç kuyruğu oluştu.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Trafik
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