Son dakika haberleri... İstanbul'da köprülerde çalışma var! Avrasya Tüneli de yoğun! Şehir Hatları yeni karar aldı! KGM'den açıklama (Fatih Sultan Mehmet FSM Köprüsü çalışması ne zaman bitecek)

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 51 gün sürecek onarım çalışması başladı. Bazı şeritlerin kapatılması nediyle trafikte yoğunluk yaşandı. Alternatif yolları deneyen sürücülerin bir kısmı Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçmek için Avrasya Tüneli'ne yöneldi. Avrasya Tüneli'nde araç yoğunluğundan dolayı metrelerce araç kuyruğu oluştu. FSM'deki çalışmadan dolayı oluşan yoğunluğun azaltılması için Şehir Hatları İstinye-Çubuklu hattında sefer sıklığını artırma kararı aldı. Gemi sayının aynı kaldığı ve seferlerin başlangıç ile bitiş saatlerinin değişmediği belirtildi. Öte yandan sefer aralığının 8 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor. Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) tarafından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde bir çalışma olmayacağı bildirildi

İstanbul'da Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yapılan onarım trafik yoğunluğuna neden oldu.



Boğaz geçişlerini sağlamada İstanbul ulaşımının can damarı olan köprülerde onarım çalışması 51 gün sürecek.



Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde mevcut eski asfalt kaldırılıp, çelik tabliye yüzeyi kumlanarak tabliye izolasyonu yapılacak. Yeni asfalt tabakalarının serilmesiyle köprü tabliyesinin her iki ucundaki mevcut genleşme derzlerinin onarımları gerçekleştirilecek.



Avrupa-Asya istikametinde yani Güney platformda 4 şerit ulaşıma kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.



Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından başlatılan bakım ve onarım çalışmasının 17 Ağustos'ta tamamlanması planlanıyor.



AVRASYA TÜNELİ DE YOĞUN



Alternatif yolları deneyen sürücülerin bir kısmı Anadolu'dan Avrupa Yakası'na geçmek için Avrasya Tüneli'ne yöneldi.



Avrasya Tüneli'nde araç yoğunluğundan dolayı metrelerce araç kuyruğu oluştu.



ŞEHİR HATLARI, SEFER SAYISI ARTIRDI



FSM'deki çalışmadan dolayı oluşan yoğunluğun azaltılması için Şehir Hatları İstinye-Çubuklu hattında sefer sıklığını artırma kararı aldı.



Gemi sayının aynı kaldığı ve seferlerin başlangıç ile bitiş saatlerinin değişmediği belirtildi.



Öte yandan sefer aralığının 8 dakikaya düşürülmesi hedefleniyor.



KGM'DEN AÇIKLAMA



Karayolları Genel Müdürlüğü'nden (KGM) yapılan açıklamada, FSM Köprüsü'nde bugün bakım çalışmalarına başlandığı hatırlatılarak, bazı medya organlarında bu çalışmaların 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde de yapılacağı ve şeritlerin kapatılarak trafik akışının etkileneceğine dair haberler yer aldığı belirtildi.



"Sadece FSM Köprüsü'nü kapsayan bu çalışmalara ilişkin olarak kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi adına yeniden açıklama yapma gerekliliği doğmuştur." ifadesi kullanılan açıklamada, bu kapsamda, İstanbul halkını en az etkileyecek şekilde azami özen gösterilerek 24 saat, üç vardiya esasına göre iki etap halinde yapılacak FSM Köprüsü'ndeki çalışmaların 17 Ağustos'ta bitirilmesinin planlandığı aktarıldı.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Çalışmalar sırasında FSM Köprüsü'nde Avrupa-Asya istikametindeki (güney platform) 4 şerit kapatılarak, trafik akışı kuzey platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş olarak sağlanacak.



Güney platformdaki çalışmaların tamamlanmasının ardından, köprünün Asya-Avrupa istikameti yönündeki (kuzey platform) 4 şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım güney platformdan 2'şer şeritten gidiş-geliş şeklinde devam edecek.



Gerekli tüm emniyet tedbirlerinin alındığı ve trafik işaretlemelerinin yapılacağı çalışmalar esnasında sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmektedir. Bu işler kapsamında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde herhangi bir çalışma olmayacaktır."



ulusal.com.tr