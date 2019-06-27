Son dakika haberleri... İstanbul'da köprülerde çalışma var, trafik yoğun (Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü çalışması ne zaman bitecek)

FSM Köprüsü'nde 17 Ağustos 2019 tarihine kadar sürmesi planlanan asfaltlama çalışması nedeni ile Anadolu-Avrupa geçişinde 2 şerit trafiğe kapalı. Anadolu-Avrupa yönü Çakmak Köprüsü-FSM arası ortalama zaman kaybının 2 saat, Avrupa-Anadolu yönü Hasdal FSM arasının ortalama 1 saat 30 dakika olduğu bildirildi

İstanbul'da köprülerde trafik yoğunluğu var.



Fatih Sultan Mehmet (FSM) Köprüsü'nde çalışma başlatıldı.



Çalışma nedeniyle her iki yakaya geçişte yoğunluklar var.



Zaman kaybının da oldukça fazla olduğu bildirildi.



Anadolu-Avrupa yönü Çakmak Köprüsü-FSM arası ortalama zaman kaybının 2 saat, Avrupa-Anadolu yönü Hasdal FSM arasının ortalama 1 saat 30 dakika olduğu bildirildi.



ÇALIŞMA NE ZAMAN BİTECEK



FSM Köprüsü'nde 17 Ağustos 2019 tarihine kadar sürmesi planlanan asfaltlama çalışması nedeni ile And - Avp geçişinde 2 şerit trafiğe kapalı.



ulusal.com.tr