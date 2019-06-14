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Son dakika haberleri... İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması yapıldı

İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması yapıldı. Kentin giriş çıkışlarında başta olmak üzere kritik noktaları kapsayan uygulamaya helikopterler de katıldı.

Son dakika haberleri... İstanbul'da "Kurt Kapanı 2019-9" uygulaması yapıldı

"Kurt Kapanı 2019-9" kapsamında, İstanbul'un birçok noktasında uygulama vardı.

Uygulama, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan'ın talimatı doğrultusunda yapıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde, olası terör ve asayiş olayları ve trafik kazalarının önlenmesine yönelik denetim yapıldı.

Uygulamaya Havacılık, Narkotik Suçlarla Mücadele, Terörle Mücadele, Özel Harekat, Güven Timleri, Önleyici Hizmetler, Bomba İmha ve İnceleme, Çevik Kuvvet ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile ilçe emniyet müdürlükleri katıldı.

Güvenlik güçleri, şüpheli görülen kişileri ve araçları aradı. Kimlikler kontrol edildi.

Polis helikopterinin de destek verdiği uygulama akşam saatlerinde sona erdi.

Etiketler; #Kurt Kapanı 2019-9 #istanbul
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