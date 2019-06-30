Son dakika haberleri... İstanbul'da linç provokasyonu: Küçükçekmece'de 'Suriyeli'den küçük kıza taciz' iddiası halkı sokağa döktü! Polis müdahale etti

İstanbul Küçükçekmece'de gece hareketli saatler yaşandı. Nedeni ise bir Suriyeli'nin küçük bir kızı sözlü taciz ettiği iddiasıydı. Suriyelileri linç etmek için yürümek isteyen kalabalığı, polis tazyikli su ile dağıttı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, taciz iddialarının doğru olmadığını açıkladı

İstanbul Küçükçekmece'de 12 yaşındaki bir kızın, Suriyeli bir genç tarafından taciz edildiği iddia edildi. Mahalleli ellerinde sopalarla sokağa döküldü, Suriyelileri linç etmek istedi.



Polis olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yürümek isteyen kalabalığa izin vermedi. Kısa bir süre önce 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edilen bölge halkı, dağılın ikazlarını dinlenmedi. Sonunda tazyikli su ile müdahale edildi.



Kalabalık bir süre sonra dağıldı ama sokaklarda gece boyunca hareketlilik sürdü.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü halkı sokağa döken iddiaları araştırdı. Taciz iddiasının doğru olmadığı ortaya çıktı. Emniyetten yapılan açıklamada, olayda herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayının yaşanmadığı belirtildi.



Kapsamlı açıklama İstanbul Valiliği'nden geldi. Valilik, olayın yanlış anlamadan kaynaklandığı ifade edildi.



Valilik açıklamasında "Olayın görgü tanığı, mağdur olduğu iddia edilen çocuk ve çocuğun anne-babasının ifadelerinde 'konunun yanlış anlamadan kaynaklandığı ve herhangi bir kişiden şikayetçi olmadıklarını' beyan ettikleri anlaşılmış olup, adli ve idari tahkikatı sürdürülmektedir." denildi



Valilik, eylemlerin provakasyon niteliğinde olduğuna dikkat çekerek sağduyu çağrısı yaptı.



Valilik tarafından "Durumu olduğundan çok farklı gösteren, şahsi kimliğini gizleyerek sosyal medya yoluyla provokatif paylaşımlarda bulunanlar mutlaka tespit edilecek ve haklarında yasal işlemler yapılacaktır." açıklaması yapıldı.



ulusal.com.tr

