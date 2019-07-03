Son dakika haberleri... İstanbul'da otogarda hava destekli uygulama yapıldı! Giriş-çıkışlar kapatıldı

İstanbul Emniyeti, 15 Temmuz Otogarı'nda otogarda hava destekli uygulama yaptı. Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı. Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekler de görev aldı. Otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapıldı

İstanbul Emniyeti otogarda hava destekli uygulama başlattı.



Otogara giriş ve çıkışlar kapatıldı.



Operasyona özel hareket ekipleri de destek verirken, aramalarda narkotik dedektör köpekleri de görev aldı.



Habertürk'te yer alan habere göre, otogarın özellikleri karanlık ve göz önünde olmayan yerlerinde aramalar yapıldı.



Seyahat eden yolcuların giriş çıkışlarında herhangi bir aksama olmazken, kimlik kontrolünün ardından otogarın üst katına giriş yapılabildi.



Polisin uygulaması yoğunluklu olarak otogarın alt bölümlerinde devam etti.



ulusal.com.tr