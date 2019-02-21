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Son dakika haberleri... İstanbul'da sis fırsatçılığı

İstanbul'da iptal edilen deniz seferlerini fırsat bilerek, müşterilerden fazla para talep ettiği ve güzergah ihlali yaptığı tespit edilen, taksicilik faaliyetlerini durdurarak araç içerisindeki müşterilerden ayrı ayrı para alan taksi ve dolmuş sürücülerine gerekli yaptırımlar uygulandığı açıklandı

Son dakika haberleri... İstanbul'da sis fırsatçılığı

İstanbul'da 3 gündür etkili olan sis; deniz ve hava ulaşımını olumsuz etkiliyor.

Sis nedeniyle birçok kaza da meydana geldi.

O SÜRÜCÜLERE YAPTIRIMLAR UYGULANDI

Öte yandan, sis nedeniyle fırsatçılık yapmak isteyenlere de gerekli yaptırımlar uygulandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Trafik Radyo Yayın ve İdari Koordinatörü Murat Kazanasmaz, konuyla ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Paylaşımda şunlar yer aldı:

"İptal edilen deniz seferlerini fırsat bilerek,müşterilerden fazla para talep ettiği ve güzergah ihlali yaptığı tespit edilen, taksicilik faaliyetlerini durdurarak araç içerisindeki müşterilerden ayrı ayrı para alan taksi ve dolmuş sürücülerine gerekli yaptırımlar uygulanmıştır."

Kazanasmaz, yaptırım uygulanan araçların fotoğraflarını da paylaştı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #Sis
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