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Son dakika haberleri... İstanbul'da sosyal medya operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi

İstanbul Küçükçekmece'de Suriyelilere yönelik 29 Haziranda yaşanan olaylarla ilgili soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi

Son dakika haberleri... İstanbul'da sosyal medya operasyonu: Gözaltı sayısı yükseldi

İstanbul Küçükçekmece'deki olayla ilgili sosyal medya üzerinden provokasyon yaptığı iddiasıyla gözaltına alınanların sayısı 16'ya çıktı. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 Haziran'da Küçükçekmece'de, Suriyelilere yönelik yaşanan olaylarla ilgili yürüttüğü çalışma kapsamında, "İkitelli Gençlik Grubu" adı altında kurulan ve 58 kişinin üye olduğu mesajlaşma grubu üzerinden olayların büyütülmeye çalışıldığını tespit etti. 

Ekipler, dün düzenlediği eş zamanlı operasyonla, haklarında gözaltı kararı verilen 13 grup üyesinden 11'ini yakaladı. Böylece daha önce yakalanan 5 şüpheliyle birlikte gözaltına alınanların sayısı 16'ya yükseldi.  

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan haklarında adli işlem başlatılan 16 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü, firari 6 kişinin ise yakalanmasına çalışıldığı bildirildi. 

Sosyal medya üzerinden "#ÜlkemdeSuriyeliİstemiyorum" ve "#SuriyelilerDefolsun" başlığı altında provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 5 kişi, 30 Haziran'da düzenlenen ilk operasyonda gözaltına alınmıştı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #sosyal medya #operasyon
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