Son dakika haberleri... İstanbul'da "Suriyeli" eyleminde hareketli dakikalar!

Kayıt dışı göçmenlerin kamplara gönderildiği İstanbul'da, eylem vardı. Bazı mülteci dernekleri kararı protesto etti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, can güvenliği olmayan göçmenlerin sınırdışı edilmediğini söyledi

İstanbul'da 12 Temmuz'dan bu yana denetimler arttırıldı. Kayıtsız göçmenler kamplara ya da sınırdışı edilmek üzere toplandı.



Operasyon başladığından bu yana İstanbul'da 10 bine yakın kaçak ve kayıtsız göçmen yakalandı.



Bazı sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, İstanbul'da kaydı olmayan göçmenlerin kayıtlı bulundukları illere gönderilmesini protesto etti.



Eylemi, Özgür-Der, Mazlum-Der, Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği düzenledi.



Eylem sırasında provakasyon girişimleri polis tarafından engellendi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, eyleme başta Suriyeli olmak üzere göçmenlerden katılım olmadığını açıkladı.



Tepkilerin odağında olan İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'da konuya ilişkin açıklamalar yaptı.



Yerlikaya, İstanbul'da en büyük sorunun kaçak göç ve kayıt dışı istihdam olduğunu söyledi.



İstanbul Valisi, "Kayıtlı 3 milyon 634 bin Suriyelinin 547 bini İstanbul'da. İsteğimiz mevzuatın emrettiği gibi Suriyeli misafirlerimizin de kayıtlı oldukları illerde ikamet etmeleridir" dedi.



Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, can güvenliği olmayan göçmenlerin sınırdışı edilmediğini açıkladı.





ulusal.com.tr