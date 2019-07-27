Son dakika haberleri... İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar! 2 kişi gözaltına alındı! Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği'nden ilk açıklama

İstanbul Saraçhane Parkında Suriyelilerin düzenlediği eylemde gerginlik çıktı. Aydınlık gazetesi muhabiri Ercan Deniz Küçük, "İstanbul'da Suriyeliler için düzenlenen 'Suriyelileri istemeyenler ırkçıdır' denilen mitingde Suriyelileri istemeyen adama saldırdılar az önce" paylaşımı yaptı. Öte yandan sosyal medyada arbede anına ait görüntüler paylaşıldı. Gerginlikte iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) tarafından gerginlikle ilgili yapılan açıklamada, "Suriyeli muhacirlere sahip çıkma kararlılığımızı bütün provakasyon girişimlerine rağmen ortaya koyduk. Kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" ifadeleri kullanıldı

İstanbul Saraçhane Parkında Suriyelilerin düzenlediği eylemde gerginlik çıktı.



Aydınlık gazetesi muhabiri Ercan Deniz Küçük, "İstanbul'da Suriyeliler için düzenlenen 'Suriyelileri istemeyenler ırkçıdır' denilen mitingde Suriyelileri istemeyen adama saldırdılar az önce" paylaşımı yaptı.



Öte yandan sosyal medyada gerginlik anına ait görüntüler paylaşıldı.



İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından "Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz" başlığıyla eylem yapma kararı almıştı. Özgürder, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği başta olmak üzere bazı derneklerin düzenlediği eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı ve bir açıklama yapıldı. Suriye Dernekler Platformu'nun eyleminde basın açıklaması yapıldığı sırada bir grup "Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklinde slogan attı.



Polisler iki grup arasına güvenlik önlemi aldı.



2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Gerginlikte iki kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



ÖZGÜR-DER'DEN AÇIKLAMA



Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) tarafından hareketlilikle ilgili açıklama yapıldı.



Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Suriyeli muhacirlere sahip çıkma kararlılığımızı bütün provakasyon girişimlerine rağmen ortaya koyduk. Kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi



ulusal.com.tr