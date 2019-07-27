Son dakika haberleri... İstanbul'da Suriyelilerin eyleminde hareketli dakikalar! AK Parti'den iddialara dair açıklama yapıldı

İstanbul Saraçhane Parkında Suriyelilerin düzenlediği eylemde gerginlik çıktı. Aydınlık gazetesi muhabiri Ercan Deniz Küçük, "İstanbul'da Suriyeliler için düzenlenen 'Suriyelileri istemeyenler ırkçıdır' denilen mitingde Suriyelileri istemeyen adama saldırdılar az önce" paylaşımı yaptı. Öte yandan sosyal medyada arbede anına ait görüntüler paylaşıldı. Suriyelilerin protesto edeceği yönündeki iddiaların gerçek olmadığına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada." ifadesini kullandı

İstanbul Saraçhane Parkında Suriyelilerin düzenlediği eylemde gerginlik çıktı.



Aydınlık gazetesi muhabiri Ercan Deniz Küçük, "İstanbul'da Suriyeliler için düzenlenen 'Suriyelileri istemeyenler ırkçıdır' denilen mitingde Suriyelileri istemeyen adama saldırdılar az önce" paylaşımı yaptı.



Öte yandan sosyal medyada gerginlik anına ait görüntüler paylaşıldı.



İstanbul'da yaşayan Suriyeliler, İstanbul Valiliğinin 20 Ağustos'a kadar süre tanımasının ardından "Suriyeli muhacirlere yönelik sürgün politikalarını protesto ediyoruz" başlığıyla eylem yapma kararı almıştı. Özgürder, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği ve Hukukçular Derneği başta olmak üzere bazı derneklerin düzenlediği eyleme yaklaşık 100 kişi katıldı ve bir açıklama yapıldı. Suriye Dernekler Platformu'nun eyleminde basın açıklaması yapıldığı sırada bir grup "Ne Mutlu Türküm Diyene" şeklinde slogan attı.



Polisler iki grup arasına güvenlik önlemi aldı.



İSTANBUL İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA



İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 4 dernek tarafından organize edilen "Suriyeli Muhacirlere Yönelik Sürgün İddiasını Protesto" konulu basın açıklamasının 18.05 itibarıyla 170 kişilik katılımla sona erdiği kaydedildi.



Açıklamada, gösteriye Suriyelilerden katılım olmadığının tespit edildiği ve basın açıklamasını provoke etmeye çalışan 7 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.



ÖZGÜR-DER'DEN AÇIKLAMA



Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) tarafından hareketlilikle ilgili açıklama yapıldı.



Dernek tarafından yapılan açıklamada, "Suriyeli muhacirlere sahip çıkma kararlılığımızı bütün provakasyon girişimlerine rağmen ortaya koyduk. Kardeşlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz" denildi.



AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA



Suriyelilerin protesto edeceği yönündeki iddiaların gerçek olmadığına değinen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, "Bu gündeme getirilmeye çalışılan ve işi provoke etmeye çalışan bazı gruplar tarafından yapılıyor. Suriyelilerin böyle bir eylem planları yok. Böyle bir hareketlilikleri de yok. Çünkü bunu gerektirecek bir durum yok ortada." ifadesini kullandı.



ulusal.com.tr