Son dakika haberleri... İstanbul'da telekom şirketi kaynaklı arıza! BEDAŞ'a ulaşılamıyor

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından "ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezi numaralarımıza bir süredir erişim sağlanamamaktadır." açıklaması yapıldı

Boğaziçi Elektrik Dağıtım (BEDAŞ) tarafından önemli bir açıklama yapıldı.



Açıklamada, şunlar belirtildi:



"Telekomünikasyon şirketi kaynaklı bir arıza nedeniyle ALO 186 BEDAŞ Çağrı Merkezi numaralarımıza bir süredir erişim sağlanamamaktadır.



Arızanın giderilmesi yönündeki çalışmalar hızla devam ederken bu sürede gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."



ulusal.com.tr



