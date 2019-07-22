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Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Son dakika haberleri... İstanbul'da uyuşturucu operasyonu düzenlendi

İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 510 kilogram skunk adlı uyuşturucu, 13 kilogram Afyon sakızı, 14 kilogram metamfetamin ele geçirildi

Etiketler; #istanbul #uyuşturucu
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