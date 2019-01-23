Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'a sağanak yağış uyarısında bulundu. MGM tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da öğleden sonra il genelinde sağanak yağış bekleniyor. İşte 23 Ocak 2019 Çarşamba hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), İstanbul'da bugün havanın parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nın, öğleden sonra da il genelinin sağanak yağışlı olmasının beklendiğini belirtti.



METEOROLOJİK GÖRÜNÜM



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Ege ve Batı Akdeniz ile İstanbul çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gece saatlerinde ise Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte İç Anadolu'nun doğusu ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı bekleniyor.



HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Batı kesimlerde mevsim normallerinin 2 ila 5 derece üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Marmara'nın batısı ve Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor.



UYARILAR



KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Edirne, Çanakkale, Balıkesir'in batı kıyı ilçeleri ile öğleden sonra İzmir ve Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gece saatlerinde ise Antalya ve Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın, Kıyı Ege ile Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer fırtına şeklinde (40-70 Km/saat), Marmara'nın batısı ve Ege'nin iç kesimlerinde kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, baca gazı zehirlenmeleri, ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA



Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile İstanbul çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Edirne ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin batısında güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer pus hadisesi bekleniyor.



BURSA °C, 16°C

Parçalı zamanla çok bulutlu



ÇANAKKALE °C, 13°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



İSTANBUL °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Avrupa Yakası, öğleden sonra il geneli sağanak yağışlı



KIRKLARELI °C, 11°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı



EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra İzmir ile Aydın'ın kıyı ilçelerinde, gece saatlerinde Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



A.KARAHISAR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu



IZMIR °C, 14°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



KÜTAHYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmurlu



MUĞLA °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.



AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde Antalya merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor. Rüzgarın; Batı Akdeniz'de güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (40-70 Km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ADANA °C, 16°C

Parçalı bulutlu



ANTALYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; gece saatlerinde merkez ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) olması bekleniyor.



BURDUR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı



MERSİN °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu



İÇ ANADOLU

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte bölgenin doğusunda buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ANKARA °C, 9°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu



ESKISEHIR °C, 9°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu



KONYA °C, 11°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu



SİVAS °C, 1°C

Parçalı bulutlu



BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



SİNOP °C, 15°C

Parçalı bulutlu



BOLU °C, 8°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu



DÜZCE °C, 15°C

Parçalı bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 14°C

Parçalı bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinin yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



ÇORUM °C, 8°C

Parçalı bulutlu



ORDU °C, 16°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 16°C

Parçalı bulutlu



TRABZON °C, 14°C

Parçalı bulutlu



DOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.



ERZURUM °C, -4°C

Parçalı bulutlu



KARS °C, -4°C

Parçalı bulutlu



MUŞ °C, -2°C

Parçalı bulutlu



VAN °C, 3°C

Parçalı bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



BATMAN °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu



DIYARBAKIR °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu



GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı ve az bulutlu



ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu



DENİZLERDE HAVA

Güney Ege ve Akdeniz’de kuvvetli fırtına, Kuzey Ege’de fırtına bekleniyor.



KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz’in batısı yağmurlu, Rüzgâr: Batı Karadeniz'de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzey ve batısı güneybatıdan 4 ila 6 (30-50 km/sa), Doğu Karadeniz'de; doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), kuzeyi 6 (50 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



MARMARA

Hava Durumu: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, Rüzgâr: Güney ve güneybatıdan, akşam güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde Dalga: 0,5 ila 1,5m, Görüş: İyi, yağış anında orta.



EGE

Hava Durumu: Çok bulutlu, yerel olarak kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de; güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 5 ila 7 (40-60 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 8 (75 km/sa), Güney Ege'de; güney ve güneydoğudan 5 ila 7 (40-60 km/sa) akşam saatlerinden sonra 7 ila 9 (75-90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m, akşam 3,0 ila 4,0m güneyi 5,0m Görüş: İyi, yağış anında orta, kuvvetli yağış ve fırtınada zayıf.



AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgâr: Batı Akdeniz’de; güney ve güneydoğudan 3 ila 5 (20-40 km/sa), akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 (50-75 km/sa), akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde 9 (90 km/sa), Doğu Akdeniz’de; doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 (40-60 km/sa) akşam saatlerinden itibaren geneli 5 ila 7 (40-60 km/sa) akşam saatlerinden sonra ve gece saatlerinde 6 ila 8 (50-75 km/sa) doğusu 9 (90 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 2,0 ila 3,0m akşam saatlerinden sonra 4,0 ila 5,0m Görüş: İyi, yağış anında orta.



VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli, Rüzgâr: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,5 m, Görüş: İyi, sis ve pus anında zayıf.



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