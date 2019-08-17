İstanbul'da etkili olan şiddetli sağanak yağış trafiği de vurdu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Yönetim Merkezi, trafik akışının sağlanamadığı güzergahları açıkladı. Hava muhalefeti nedeniyle seferlerde de aksamalar yaşanıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Yönetim Merkezi verilerine göre, kentte etkili olan sağanak yağış trafiği de etkiliyor.



İBB Ulaşım Yönetim Merkezi, trafik akışının sağlanamadığı güzergahları açıkladı.



Paylaşımlar şu şekilde:



"D100 Çobançeşme Yenibosna istikameti, Eminönü-Unkapanı altgeçidi, Eminönü-Sarayburnu istikameti, Basınekspres Kuyumcukent-Havalimanı istikameti, Haliç Sosyal Tesisleri çift yönlü olarak (Eminönü Alibeyköy) hava muhalefeti nedeniyle trafik akışı sağlanamamaktadır.



Yeşilyurt Hava Harp Okulu-Yeşilköy istikameti, Yeşilköy-Bakırköy istikameti, Zeytinburnu-Bakırköy istikameti, Yenikapı-Samatya istikameti, Samatya-Yedikule istikameti hava muhalefeti nedeniyle trafik akışı sağlanamamaktadır."



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