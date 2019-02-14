İstanbul'da bugün etkili olan kar yağışıyla birlikte veliler ve öğrenciler, internetten hızlı bir şekilde İstanbul'da yarın okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor. İstanbul'da fırtına, yağmur ve kar yağışı etkili olurken havanın da çok soğuduğu sıcaklıkların 7-8 derece birden azaldığı belirtiliyor. Hissedilen sıcaklığın da çok düşük olmasıyla beraber okulların tatil olup olmayacağı merak konusu haline geldi. Peki İstanbul'da yarın 15 Şubat 2019 Cuma günü okullar tatil mi

Uzmanlar, İstanbul'da bugün yüksek kesimlerde karla karışık yağmurun ve kar yağışının etkili olması beklendiğini açıkladı.



İSTANBUL'DA YARIN 15 ŞUBAT 2019 CUMA OKULLAR TATİL Mİ



Kar yağışından önce İstanbul genelinde yağmur ve soğuk hava etkili oluyor. Havanın hissedilir derecede soğumasından ve kar yağışının beklenmesinden dolayı veliler ve öğrencileri, İstanbul'da yarın 15 Şubat 2019 Cuma günü okullar tatil mi sorusunu internetten araştırmaya başladı.



Kar yağışının başlamasının ardından gözler, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'ya çevrilmesi bekleniyor. Yerlikaya ise konuyla ilgili bir açıklama henüz yapmadı fakat gelişmelerin takip edildiği belirtildi.



Bu arada İstanbul'da soğuk havanın birkaç gün daha etkisini göstereceği ifade edilirken vatandaşlara hava durumu kontrol ederek buna göre hareket etmesi önerildi.



D-100 kara yolunun Bolu Dağı kesiminde kar yağışı etkili oluyor. Kara yolları ekipleri güzergahta karla mücadele çalışmasını sürdürdü.



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