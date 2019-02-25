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Son dakika haberleri... İstanbul'da yarın 26 Şubat 2019 Salı okullara kar tatil mi oldu?

İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışı, yerini yağmura bıraktı. Kent genelinde yağmur olurken İstanbul Valiliği tarafından okullar bugün tatil edildi. Peki İstanbul'da yarın 26 Şubat 2019 Salı okullar tatil mi

Son dakika haberleri... İstanbul'da yarın 26 Şubat 2019 Salı okullara kar tatil mi oldu?

İstanbul'da hafta sonu soğuk hava ile kar yağışı, etkili oldu. Kar yağışı bugün yerini yağmura bıraktı fakat soğuk hava hala kent genelinde etkili oluyor.

Dün İstanbul Valiliği tarafından şehirde bugün okulların tatil edildiği açıklandı.

Bugün okula gitmeyen öğrenciler ile velileri, İstanbul'da yarın 26 Şubat 2019 Salı okullar tatil mi sorusuna yanıt arıyor.

Bugün İstanbul'da etkili olan yağmur sebebiyle İstanbul'da yarın okulların tatil edilmesi beklenmiyor.

İstanbul Valiliği tarafından da henüz İstanbul'da yarın okulların tatil edildiğine yönelik bir açıklama da yapılmadı.

Etiketler; #tatil #okul #istanbul
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