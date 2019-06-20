İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), 22 Haziran ve 23 Haziran tarihli çok sayıda seferini iptal etmek zorunda kaldığı açıkladı. İDO, iptal edilen seferleri tek tek açıkladı

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO), çok sayıda seferini iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.



İDO'nun duyurusuna göre tarife değişikliği sebebiyle iptal etmek zorunda kalınan seferler şu şekilde:



"Bursa-Yenikapı 23.06.2019 22:45 - 00:20



Yenikapı-Bursa 23.06.2019 22:45 - 00:20



Yenikapı-Bursa 23.06.2019 20:30 - 22:05



Bursa-Yenikapı 23.06.2019 20:30 - 22:05



Bursa-Yenikapı 23.06.2019 15:30 - 17:05



Yenikapı-Bursa 23.06.2019 07:30 - 09:05



Bursa-Yenikapı 22.06.2019 15:30 - 17:05



Yenikapı-Bursa 22.06.2019 10:00 - 11:35



Bursa-Yenikapı 21.06.2019 15:30 - 17:05



Bursa-Yenikapı 21.06.2019 10:00 - 11:35



Yenikapı-Bursa 21.06.2019 10:00 - 11:35



Yenikapı-Bursa 21.06.2019 15:00 - 16:35



Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 23:55 - 02:25



Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 22:15 - 00:45



Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 21:30 - 00:00



Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 19:00 - 21:30



Yenikapı-Bandırma 23.06.2019 08:30 - 11:00



Bandırma-Yenikapı 23.06.2019 12:30 - 15:00



Bandırma-Yenikapı 22.06.2019 22:15 - 00:45



Yenikapı-Bandırma 22.06.2019 19:00 - 21:30



Bandırma-Yenikapı 22.06.2019 10:00 - 12:30



Yenikapı-Bandırma 22.06.2019 07:00 - 09:30



Bandırma-Yenikapı 21.06.2019 23:55 - 02:25



Bandırma-Yenikapı 21.06.2019 22:15 - 00:45



Yenikapı-Bandırma 21.06.2019 19:00 - 21:30



Yenikapı-Bandırma 21.06.2019 21:30 - 00:00



Bandırma-Yenikapı 21.06.2019 12:30 - 15:00



Yenikapı-Bandırma 21.06.2019 08:30 - 11:00



Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 23.06.2019 17:30 - 21:20



Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 23.06.2019 18:30 - 22:20



Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 23.06.2019 14:00 - 17:50



Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 22.06.2019 12:00 - 15:50



Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 22.06.2019 10:00 - 13:50



Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 22.06.2019 09:00 - 12:50



Avşa-Marmara-Yenikapı-Bostancı 21.06.2019 14:00 - 17:50



Bostancı-Yenikapı-Marmara-Avşa 21.06.2019 09:45 - 13:35"



ulusal.com.tr















