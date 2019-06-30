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Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "(Küçükçekmece'deki olay) Herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok" açıklaması yapıldı

Son dakika haberleri... İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden Küçükçekmece açıklaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından "(Küçükçekmece'deki olay) Herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok" açıklaması yapıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, herhangi fiziki temas, taciz ya da tecavüz olayının bulunmadığını bildirdi. 

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, dün Küçükçekmece'de yaşanan olayda, 12 yaşındaki Suriyeli bir çocuğun, 12 yaşındaki bir başka çocuğa camdan 'Gel gel.' diye seslendiği belirtildi.

Açıklamada, olayda, "herhangi bir fiziki temas, taciz, tecavüz olayı yok." ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #küçükçekmece
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