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Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta elleri ve ayakları bağlı 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta elleri ve ayakları bağlı olarak evde tutulan 6 kişiyi polis kurtardı

Son dakika haberleri... İstanbul Esenyurt'ta elleri ve ayakları bağlı 6 kişi kurtarıldı

İstanbul Esenyurt'ta bir evde, elleri ve ayakları bağlı halde tutulan yabancı uyruklu 6 kişi polis tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Örnek Mahallesi’nde bir apartman dairesinin bodrum katından bazı kişilerin bağırarak yardım istediğini duyan bina sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı kırarak içeri girdi.

Evin bir odasında, elleri ve ayakları bağlı yabancı uyruklu 6 kişi bulundu. Şahıslar, polis merkezine götürüldü.

Polis, söz konusu kişileri bağlayarak dairede tutan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul #esenyurt #polis
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