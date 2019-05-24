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Son dakika haberleri... İstanbul Eyüpsultan'da Mustafa Kartal şehit oldu, Uğurcan Aslanpay yaralandı

İstanbul Eyüpsultan'da meydana gelen trafik kazasında bir polis memuru şehit oldu, bir polis de yaralandı. Kazada, 25 yaşındaki Polis Memuru Mustafa Kartal tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Aynı kazada yaralanan Polis Memuru Uğurcan Aslanpay'ın tedavisi ise kaldırıldığı Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor

Son dakika haberleri... İstanbul Eyüpsultan'da Mustafa Kartal şehit oldu, Uğurcan Aslanpay yaralandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Önleyici Hizmetler Şube Müdürlüğünde görevli motosikletli yunus timi, 05.25'te Fatih istikametinden Eyüpsultan'daki şube müdürlüğü yerleşkesine dönerken yağışın da etkisiyle motosikletin kontrolünü kaybederek kaza yaptı.

Kazada, 25 yaşındaki Polis Memuru Mustafa Kartal tüm müdahalelere rağmen şehit oldu.

Aynı kazada yaralanan Polis Memuru Uğurcan Aslanpay'ın tedavisi ise kaldırıldığı Eyüp Devlet Hastanesinde devam ediyor.

Şehit Polis Memuru Kartal'ın cenaze törenine ilişkin açıklamanın daha sonra yapılacağı bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Mustafa Kartal #Uğurcan Aslanpay #istanbul #Eyüpsultan
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